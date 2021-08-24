Kipaş Holding, Turquality Destek Programı'na kabul edildi!

.Şirket içerisindeki üretim süreçlerinden pazarlamaya, satış süreçlerinden satış sonrası verilen hizmetlere kadar tüm süreçleri kapsayan, uluslararası pazarlarda kaliteli türk malı imajının oluşturulmasını sağlayan Turquality Destek Programı'na kabul edilen ve Kahramanmaraş’ta ilk Turquality belgesine sahip firma olan Kipaş Holding'e bağlı Kipaş Tekstil de başarılı çalışmalarıyla "Kipaş" markasıyla türk ürünlerinin yurtdışında markalaşma, “Türk Malı” imajının yerleştirilmesi ve marka destek programından sürdürdüğü başarılı çalışmalarıyla destek almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer Kipaş Holding'in Turquality Destek Programı Desteğiyle Uluslararası arenada daha da güçleneceğini belirtti.