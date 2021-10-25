KİPAŞ Holding ülkemiz ekonomisine değer katmaya devam ediyor

Tekstil sektöründeki ihracata katkı sağlayan firmalar için gerçekleştirilen törende; Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin en büyük entegre üretim tesislerine sahip Kipaş Tekstil, Platin Ödül alan ilk 15 firma arasında 10’uncu, Kipaş Holding’in ihracat işlemlerini gerçekleştiren Kipaş Pazarlama ise 7’nci oldu.

‘İTHİB İhracata Değer Katanlar’ ödül töreninde Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Tekstil ve Kipaş Pazarlama listelerde üst sıralarda yer alarak Kahramanmaraş’ın gururu olmaya devam etti.

Sürdürülebilir üretim konusunda da dünyanın önde gelen tekstil üreticilerinden olan Kipaş Tekstil, bu sene İstanbul’da ve İrlanda’nın başkenti Dublin’de Kasım ayında gerçekleştirilecek olan Sürdürülebilir Tekstil Konferanslarının da ana sponsoru oldu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz; “Pandemi dönemiyle birlikte yaşanan tüm zorlu şartlara rağmen biz rotamızı her zaman başarıya ve gelişmeye yönlendirmiş bir firma olarak her daim güçlenmeye devam ediyoruz. Başta tekstil ve kâğıt olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz 6 ana sektörde 11 bin kişilik çalışan ailemizle yatırım alanımızı ve istihdamımızı sürat kesmeden arttırıyoruz. Bu başarılarımızın temelini özellikle; Ar-ge çalışmalarına yaptığımız yatırımlar, sürdürülebilir, yüksek teknolojiye dayalı, çevreye ve doğaya saygılı faaliyet anlayışımız ve bir aile bilinci ile işimize sahip çıkmamız yatıyor. üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.