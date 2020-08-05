Kipaş Holding yeni başarılara imza atmaya devam ediyor!

Yaptığı yatırımlarla ülkenin cari açığını kapatmayı hedefleyen ve sağladığı istihdamla yeni iş kapıları aralayan Kipaş Holding son olarak Aydın Söke’de kuracağı kağıt fabrikasıyla Dünya’da söz sahibi olmayı hedefliyor.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz Aksu Haber’e yaptığı açıklamada Holding bünyesinde yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını söyledi.