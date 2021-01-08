Kipaş Holding yetenek havuzu programıyla başarılı gençlere kariyer imkânı sunuyor!

Kipaş Holding günümüzde değişime ve gelişime ayak uydurabilen, farkındalığı yüksek, kendini ve bulunduğu ekibi sürekli geliştiren ve destekleyen yeni mezun gençlere yönelik “ Yetenek Havuzu” programını devam ettiriyor.

KAHRAMANMARAŞ 08.01.2021, 14:45 08.01.2021, 14:59
Kipaş Holding yetenek havuzu programıyla başarılı gençlere kariyer imkânı sunuyor!

İNSAN KAYNAKLARINDA ÖNCÜ

Pandemi süreci ile birlikte yaşanan istihdam problemlerine rağmen, 40 yıla yaklaşan deneyimi ve 10 bin kişilik istihdamıyla her geçen gün büyüyen ve gelişen Kipaş Holding, kendini geliştirmek ve kariyer hayatına yön vermek isteyen gençlere profesyonel insan kaynakları politikalarıyla destek oluyor.

Kipaş Holding İnsan Kaynakları Birimi tarafından organize edilen “Yetenek Havuzu Programı”, başta teknik ve idari kadrolar olmak üzere tekstil, çimento, kâğıt ve enerji faaliyet alanlarında kendilerine iyi bir gelecek hazırlamaya çalışan, okullarını iyi bir not ortalaması ile bitiren ve alanlarında başarılı projelere imza atan gençlere yönelik olarak, yetkinlikleri konusunda hazırlanma ve güçlendirme süreçlerine göre tasarlanmış, çok kapsamlı ve 18 hafta sürecek personel yetiştirme programı olarak tanımlanıyor.

PROFESYONEL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Kipaş Holding Yönetimi ve İnsan Kaynakları Birimi tarafından tamamen profesyonel insan kaynakları süreç ve politikalarına dayalı bir anlayışla ele alınan bu programda; grup mülakatları, yetkinlik bazlı mülakat, İngilizce sınavları, kişilik taramaları ve sunum mülakatlarıyla lisans eğitimlerini tamamlamış genç adaylar sisteme dâhil olabiliyor.

Kişi odaklı insan kaynakları yönetimi olan Kipaş Holding’de süreç sonunda başarılı olan gençler; 18 hafta boyunca işletme ve birimlerde çalışarak; teknik, kişisel ve yönetsel üst düzeyde oryantasyonlara ve eğitimlere tabi oluyorlar. Ardından süreç sonunda ortaya çıkan karne notuna göre adaylara kendileri için en uygun bölümde iş teklifinde bulunuluyor.

BİZ DAİMA GENÇLERİN YANINDAYIZ

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi ÖKSÜZ;

“Kipaş Holding olarak insan kaynaklarına ve profesyonel yönetim süreçlerine büyük önem veriyoruz. Yetenek Havuzu programımızda bu süreçlerden biri. Yeni mezun başarılı, kariyer hayatına önem veren, gelişime ve değişime açık gençlerimize destek olmak ve onları en iyi şekilde yetiştirip bünyemize almak amacıyla bu programı ele aldık.

40 yıla yaklaşan tecrübemizi, başarılı ve eğitimli gençlerimize paylaşarak, hem istihdamımıza destek olacağız, hem de ekonomimize destek sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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