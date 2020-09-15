Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz: Müşterilerimize daha temiz bir dünya bırakma yolunda yürüyoruz

Boyner ile hayata geçirdiğimiz bu proje ile doğa ve gelecek için en büyük tehdit olarak gösterilen plastik kirliliğinin önüne geçmek için bir ilham kaynağı olmayı hedefliyoruz”

DOĞA İÇİN İŞBİRLİĞİ

2010 yılında İngiliz denim markası Lee Cooper'ın Türkiye perakende, pazarlama ve üretim haklarını alan Kipaş Tekstil, doğaya dost üretim çeşitliliğini arttırmaya devam ediyor. Geçen haftalarda İstanbul’da, Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği ile Kariyer Eğitim Kurumları’nın işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen Fashion Days’in açılışında, Kipaş Tekstil’in yerli üretim, 1300 pet şişeden elde edilen “Repreve” kumaşlardan kreasyonları tanıtılmıştı.

Doğaya dost üretim faaliyetlerinde yeni bir işbirliği sağlayan Kipaş Tekstil, Türkiye’nin önde gelen markalarından olan Boyner Büyük Mağazacılık ile işbirliğine gitti. İşbirliği sayesinde, doğanın ekolojik dengesine zarar veren plastik atıkların geri dönüşüm işlemiyle elde edilen “Repreve” iplikleri, Lee Cooper’ın Boyner için hazırladığı doğa dostu ürünlerde yeniden hayat bulmuş oldu. Hazırlanan koleksiyonda, kadın, erkek ve çocuklar için denim pantolon, denim ceket, şort, tişört gibi seçenekler yer alırken, boyner.com.tr adresinde müşterilerin beğenisine sunulmuş durumda.

TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKMA YOLUNDA İLERLİYORUZ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖKSÜZ;

“Doğada yaklaşık 400 yıl gibi uzun bir sürede yok olan pet şişeler, doğa ve çevre kirliliğinin yanında deniz ve karadaki ekolojik hayatı yoğun bir şekilde etkilemeye başladı.

Bu kirliliği döngüsel ekonomiye kazandırdığımız ve yeni bir moda akımı başlattığımız bu proje ile müşterilerimizin trend ve konforlu ürünleri satın alırken sosyal bilinçle yaklaşımlarını desteklemek istiyoruz. Kipaş ile Repreve iş birliğinden doğan bu özel dönüştürülmüş kumaşlarımızla senede yaklaşık 180 milyon pet şişe atığından çevremizi kurtarıyor ve doğamızı koruyoruz. Pet şişelerden dönüştürülmüş denimlerin yanı sıra organik pamuktan üretilmiş tişörtlerimizle Boyner ile birlikte tam sürdürülebilir bir koleksiyon sunmayı hedefledik. Sürdürülebilir projelerimizi daha da geliştirerek müşterilerimize daha temiz bir dünya bırakma yolunda yürüyoruz.” İfadelerini kullandı.