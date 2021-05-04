Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Capital Dergisine anlattı!

Türkiye’nin en köklü sanayi gruplarından biri olan Kipaş Holding tekstilde 40 yıla yaklaşan deneyimiyle pek çok krizden yara almadan çıktı. İstikrarlı büyüme yolunda emin adımlarla yürüyen Kipaş Holding, son 3 yılda da cirosuna TL cinsinden 2’ye katladı ve 2020 yılının sonunda 1 milyar dolar ciro eşiğini geçti.



Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz Capital Dergisine verdiği röportajda 40 yılda tüm krizlerden çıktıklarını ve iş dünyasında yaşana gelişleri şu sözlerde anlattı:



“DAYANIKLI OLMALI”



“40 yılık iş yaşamımda pek çok kriz yaşadım. Hepsinden de çıktık. Tekstilde 40 yıla yaklaşıyoruz. Her zaman ürettiğiniz ürüne ihtiyaç vardır; yeter ki bu ürünü üretirken verimli, kaliteli ve ucuz üretin. Bir de finans bakımından kaldırılamayacak risklere girmemeli. Maalesef Türkiye'de finans konusunda büyük sürprizler oluyor. Bir bakıyorsunuz bankalar kredileri kesiyor, bir bakıyorsunuz döviz yükseliyor. Bütün bu dalgalara karşı gemimiz dayanıklı olmalı.

NE YAPIYOR?

Krizlerin faydalan da var zararları da... Örneğin döviz aşırı artınca kurlar ihracatta size destek oluyor. Ayrıca TL ile maliyetleriniz de bir anda düşüyor. Ama bir anda banka borçlarınız 2-3'e katlanıyor. Bugün yatırımlar peşin parayla yapılmaz. Krizlerde birden bire yeni kaynaklar, musluklar kapanıyor. Piyasadan alacaklarınızda sıkıntılar yaşamaya başlıyorsunuz.

3-4 YIL KURALI

Borçlanmada 3-4 yılı geçmeyecek yatırımlara giriyoruz. Bir de tesiste grup içinde değişik sektörlerde fabrikalarımız olduğu için sektörün birindeki zorlanmada diğerinin desteği oluyor. Dolayısıyla diyorlar ya ‘yumurtaların hepsini aynı sepete koyma, düşerse hepsi kırılır. O şekilde birbirinin desteğiyle bu krizleri aşıyoruz” dedi.



Hanefi Öksüz, Capital Dergisine yaptığı röportajında pandemi döneminde yapılan yatırımları ve büyüme oranlarını da açıkladı; “Kipaş Holding, son 3 yılda TL cirosunu 2'ye katladı. 2023'e kadar 5 yılda 1 milyar doları aşkın yatırımı hayata geçirmiş olacaklarını aktaran Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, iki yeni yatırım yaptıklarını da söyledi. Grubun devam edenlerle birlikte yeni yapacağı yatırımların tutarı ise 550 milyon dolara ulaşacak. Pandemi döneminde kendilerinin de sıkıntı çektiğini anlatan iş insanı Öksüz, "2020'nin sonuna doğru düzelme başladı. Biz de büyümeye devam ederek 1 milyar dolar ciroyu aştık" dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı