Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz'den teşekkür mesajı!

Başkan Hanefi Öksüz teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi;

Bizler sanayiciyiz dışardan bakıldığında bütün hayatımız yatırımlar, istihdam alanları açmak, para kazanmak ve kazandırmak gibi görünsede bizlere gerçek anlamda can suyu olacak olan kredi paketleri değil üreterek ekonomisine katkı sağlamaya çalıştığımız ilimiz ve ülkemiz insanının takdirini kazanabilmektir.

Bu minvalde Kipaş Holding ailesi olarak geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığımızın Holdingimizin “ISO 500” sıralamasındaki başarısını sahiplenerek tıpkı arzuladığımız gibi iyi günde ve kötü günde bir bütün olma edası ile mutluluğa bizlerle birlikte ortak olunması bizleri çok mutlu etmiştir. İşte bu destek ve moral 10 bini aşkın çalışanı ile büyük bir aile olan holdingimizin şevkini ve moralini kat be kat artırmıştır.

Bu nezakaetlerinden ötürü başta birlik başkanımız sayın Ahmet Kuybu olmak üzere tüm birlik temsizlcilerine bir teşekkürü de bizler borç bilirken bir gerçeğinde asla unutulmamasını isteriz. Kipaş Holding kurulduğu ilk günden bu yana bu şehrin kahraman ve çalışkan evlatları ile omuz omuza vererek onların pak alın terleri ile ve sizler gibi bu şehir için maddi ve manevi tüm sermayesiyle mücadele veren odalarımız ve dostlarımızın destekleriyle bugünlere gelebilmiş ve bu başarıları elde edebilmiştir.

Şüphesiz ki elde edilen başarılarımızda üretken ve çalışkan esnaf ve sanaatkarlarımızın emeği çoktur. Hep birlikte şehrimiz ve ülkemiz için çok daha güzel işler başaracağımıza inancımız tamdır.

Bu vesile ile birkez daha Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Sayın Ahmet Kuybu'ya grubumuz adına teşekkür ederken, birkaç gün sonra idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramınıda tebrik eder şehrimizin, tüm esnaf sanaatkarlarımızın ve tüm islam âlemine hayırlara vesile olmasını dilerim.

M.Hanefi Öksüz

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı