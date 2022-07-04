KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz tecrübelerini paylaştı
Tekstilden enerjiye kâğıttan eğitime birçok alanda ülkeye katma değer sağlayan KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz 2022 liselere geçiş sistemi (LGS) sınavı sonuçlarına göre Kahramanmaraş'ta tüm soruları doğru yaparak 500 tam puanla Türkiye Şampiyonu olan KİPAŞ Ortaokulu Öğrencisi Mehmet Burak Yalçınöz ile bir araya gelerek tecrübe ve deneyimlerini paylaştı.
KAHRAMANMARAŞ 04.07.2022, 15:52 04.07.2022, 15:55
KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz 500 tam puan alan Mehmet Burak Yalçınöz’e hediye takdiminde bulundu.
Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Mehmet Burak Yalçınöz KİPAŞ ailesine teşekkürlerini iletti.
KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ise eğitime ciddi bir önem verdiklerine vurgu yaparak elde edilen başarının kendilerini de heyecanlandırdığını sözlerine ekledi.
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