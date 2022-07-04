KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz tecrübelerini paylaştı

KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz 500 tam puan alan Mehmet Burak Yalçınöz’e hediye takdiminde bulundu.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Mehmet Burak Yalçınöz KİPAŞ ailesine teşekkürlerini iletti.

KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ise eğitime ciddi bir önem verdiklerine vurgu yaparak elde edilen başarının kendilerini de heyecanlandırdığını sözlerine ekledi.