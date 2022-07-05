KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz tüm ihracatçıları tebrik etti
Her ay Türkiye’yi küresel ihracatta daha da yükseklere taşıyan tekstil ihracatçılarından bir başarı daha geldi.
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2022, 16:34 05.07.2022, 18:47
İTHİB tarafından yapılan açıklamada tekstil sektörü olarak ilk 6 ayda 6.8 milyar dolar ile en yüksek dönemsel ihracat gerçekleştirildi.
Kahraman şehrin en büyük tekstil firmalarından biri olan KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz tekstilin ülke ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekerek tüm ihracatçıları tebrik etti.
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