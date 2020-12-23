Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz 2020 yılını değerlendirdi
Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz M. Hanefi Öksüz 2020 yılında ticareti Aksu Haber’e değerlendirdi. Öksüz, Kipaş Holdingin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.
KAHRAMANMARAŞ 23.12.2020, 12:38 23.12.2020, 15:14
2020 yılı başta pandemi olmak üzere birçok etkenden kaynaklı olarak ticaretin zor zamanlardan geçtiği bir yıl oldu.
Kahramanmaraş en köklü holdinglerinden dünyanın sayılı başarılı şirketlerinden olan Kipaş Holding bu süreci en asgari düzeylerde idare ederek büyüme hızını kesmeyen kuruluşlar arasında yerini almayı başardı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz M. Hanefi Öksüz sürecin bütün dünyayı etkilediğini belirterek Kipaş Holdingin bu süreçte bir çok başarıya imza attığını söyledi, holdingin hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.
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