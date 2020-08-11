Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz: ''Çalışanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden kıymetli''

Türkiye’de TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türk Standartları Enstitüsü (TSE), işyerlerinde yaşanan pandemi süreci ile birlikte alınması gereken önlemleri içeren bir çalışma yaptı. Belirlenen çalışmaları hayata geçiren şirketlere yapılan denetim ve incelemeler sonucunda“Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi” verildi.

ÜRETİMİN GÜVENLİ ADRESİ KİPAŞ HOLDİNG

Bu şartlara en başından beri uyan ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik gerçekleştirilen denetimden geçen Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Mensucat "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazandı.

Böylece, 36 yılı aşan tecrübesi ve birikimiyle her geçen gün sürdürülebilir ve insan odaklı üretim anlayışıyla müşteri memnuniyetini arttıran Kipaş Holding, pandemi süreci ile birlikte ortaya çıkan sosyoekonomik problemlere karşı, çalışanlarının sağlığına gösterdiği önemi bir kez daha tescillemiş oldu.

İşletmelerinde servis ve kapı girişlerinden başlayarak; üretimin ilk aşamasından son aşamasına kadar sosyal mesafe-maske ve hijyen kurallarına uyulması için gerekli tüm tedbirleri alan, kapı girişlerinde vücut ısısını ölçmeye yarayan termal kamera sistemi, antiseptik paspaslar ve dezenfektan otomatları, çalışan geliş ve gidişlerinde servis araçlarının dezenfektasyonu, yemekhanelerinde sosyal mesafeye uyumlu oturma düzeni, çatal-kaşıkların paket servisle dağıtılmaya başlanmışı gibi sayamayacağımız kadar birçok önlemi hayata geçirdi.

ÇALIŞANLARIMIZ HERŞEYDEN DEĞERLİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi ÖKSÜZ;

Pandemi süreci ile birlikte sosyal ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Fakat Kipaş Holding çalışanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden kıymetli. Biz kendimizi bir aile olarak gördüğümüzden, tüm çalışanlarımızla tüm bu süreç boyunca iletişimdeyiz. En küçük belirti durumunda derhal çalışanlarımızla ilgileniyor ve sağlıkları için ne gerekiyorsa eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz.

Bu titiz çalışmalarımız sonucu Kipaş Tekstil işletmemizde TSE denetimi sonrası “Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi” aldık. Alınan bu sertifika; Kipaş Holding bünyesinde çalışanlarımızın işyerlerine güvenmesini sağlayıp, verimlilik artışlarına katkıda bulunacağı gibi; tüm üreticileri İnsan sağlığına uygun üretimi teşvik edecek ve tüketicilerin hijyen konularında kafalarındaki soru işaretlerini giderecek. Bu belge Kipaş Holding’in çalışanlarına gösterdiği değerin bir anlamda belgelenmesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.