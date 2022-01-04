KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz’den önemli açıklamalar
Tekstil ile birlikte ihracatın lokomotif illerinden olan Kahramanmaraş 2021 yılı içerisinde ülke ekonomisine büyük katkılar sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2022, 15:42 04.01.2022, 18:35
KMTSO meclis başkanı KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ıslah organize sanayi bölgelerinin önemine vurgu yaptı.
Başkan Öksüz konuşmasının devamında tekstilde hedeflerinin zengin ülkelere mal satmak olduğunu söyledi.
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