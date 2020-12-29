Kipaş Holding Zorlu Süreçte Yatırımlarına Devam Etti

2020 yılı başta pandemi olmak üzere birçok etkenden kaynaklı olarak ticaretin zor zamanlardan geçtiği bir yıl oldu.

Kahramanmaraş en köklü holdinglerinden dünyanın sayılı başarılı şirketlerinden olan Kipaş Holding bu süreci en asgari düzeylerde idare ederek büyüme hızını kesmeyen kuruluşlar arasında yerini almayı başardı, yeni yatırımlarla şehre ve Türkiye’ye birçok yeni projeler kazandırdı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz Kipaş Holding’in geleceğe dönük yaptığı devasa yatırımlardan bahsederek şehre ve ülkeye hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.