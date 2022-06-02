KİPAŞ Holding’in, Türkiye ekonomisine katkısı devletin en üst kademesinden bir kez daha takdir aldı

Tekstil, kağıt, enerji, çimento, eğitim ve lojistik alanlarında 11 bin çalışanıyla çevreye ve doğaya zarar vermeden sürdürülebilirlik politikalarıyla hareket eden KİPAŞ Holdig'in, Tükiye ekonomisine ve istihdamına katkısı devletin en üst kademesinden birkez daha takdir aldı.

Kahramanmaraş ve Türkiye’de yapmış olduğu yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, 40 yıllık kader birlikteliği yaptığı Halil İbrahim Gümüşer ile Türkiye’nin ihracatta büyük ivme kazanmasına olanak sağladı.

Yarım asıra yaklaşan tecrübesiyle kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapısıyla Türkiye’nin gururu olan ve son yaptığı yatırımla da Avrupa’nın en büyüğü olan Kipaş Holding’in bu başarısı ülkenin en büyük 10 yatırımdan da biri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kipaş Holding’in Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu Avrupa’nın en büyük kâğıt fabrikası, 2022 yılının ilk 5 ayında yapılan en büyük yatırımlar içerisinde yer aldı.

Erdoğan’ın yazılı yaptığı açıklamada ise şu sözlere yer verildi;

“Sadece yılbaşından bugüne yaptığımız işler bile 20 yılda asırlık eser ve hizmetleri nasıl ülkemize kazandırdığımızı göstermeye yeterlidir. Biz, işte bu çalışmalarımızla ülkemizi aydınlık bir geleceğe doğru taşıyoruz.”

HABER: MEHMET DEVECİ