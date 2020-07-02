Kipaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz, Gönlü Zengin 50 İş İnsanı arasına girdi!

Kipaş Holding; tekstil, çimento, kâğıt, enerji, eğitim ve lojistik yatırımları, çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir üretim ve hizmet anlayışı ile 36 yılı geçen tecrübesiyle; ülke ekonomimize büyük katkılar sağlarken, sosyal yardımlar ve projeler ile de milletimize destek oluyor.

MİLYONLARCA LİRAYI AŞAN BAĞIŞLAR

Sosyal projelerinin yanında eğitime verdiği değerle; ülkesine okullar kazandıran ve öğrencilere burs imkânı sağlayan, bunun yanında; hastane yaptıran, taziye evleri açan, Mehmetçik Vakfı’ndan spor kulüplerine kadar ihtiyaç duyulan her alanda ayni ve nakdi yardımda bulunan, 10 bin kişiye istihdam sağlayan Kahramanmaraş’ta ve Türkiye’de gurur kaynağı olan Kipaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, Capital’in bu yıl 5’incisini gerçekleştirdiği Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı Araştırması’nda yer aldı. M. Hanefi Öksüz, son olarak “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına 2,5 milyon lira bağış yaptı.

ÜLKEMİZE GÜÇ VEREN BİR İSİM

İş insanlarının ayni ve nakdi olarak çevreden spora, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda yaptıkları yardım miktarına göre oluşturulan listede; Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz ile birlikte, Koç Ailesi, Erman Ilıcak, Ahmet Zorlu, Fuat Tosyalı ve Adil Sani Konukoğlu gibi iş adamları da yer alıyor.

Dergide “İyilik Peşinde” başlığıyla çıkan araştırmada; Kovid-19 salgını ile birlikte dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen Mehmet Hanefi Öksüz gibi iş insanlarının destek ve yardımları ülkemize güç veriyor.

YARDIMLARA DEVAM

Capital Dergisi’nin yayınladığı listeye hitaben bir açıklama yapan Mehmet Hanefi Öksüz;

“Listede 31. Sırada yer aldık, bu bizim için gurur kaynağı olmuştur. Kipaş Holding olarak hayır işleri yapmaya, sosyal projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu topraklarda kazandıklarımızı yine bu toprakların insanları ile paylaşıyoruz. Kipaş Holding olarak 6 ana sektörde; 10 bine yakın insanımıza istihdam sağlıyoruz. İş insanları olarak; yatırımlarımız devam ettikçe, yardımlarımızda aynı şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.