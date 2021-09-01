KİPAŞ Holding’ten 2 Milyon Liralık bağış!

Bu anlamda doğa dostu Kipaş Holding Ege ve Akdeniz bölgelerinde tahrip olan orman alanlarının küllerinden yeniden doğması için yangından etkilenen bölgelere yardım yapma kararı aldı.

Kipaş Holding’in 2 milyon liralık bağışı ile ormanların yeniden yeşertilmesine destek olacak.

Kahramanmaraş orman bölge müdürlüğüyle daha önceden yapılan anlaşma, şehrimize kazandırılacak 500 bin fidan için 5 milyon lira bağışta bulunduklarını ifade eden Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, son zamanda çıkan yangınlar nedeniyle de ülkemizde tahrip olan orman alanlarına destekte bulunmak için 2 milyon lira daha bağışta bulunduk dedi.