Kipaş Holding’ten çifte etkinlik

Sosyal projeler ile harmanlanan organizasyonlarda; Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Tekstil Doğa ve Yaşam Kulübü Osmaniye Dumanlı Yaylası’na Kipaş Kâğıt Doğa ve Yaşam Kulübü Şanlıurfa’ya gezi düzenledi.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Kipaş Tekstil Doğa ve Yaşam Kulübü üyeleri Osmaniye ilimize bağlı Dumanlı Yaylasına gerçekleştirdikleri gezide; sabah kahvaltısından sonra trekking(doğa yürüyüşü) konusunda eğitimi alırken, 10 Kilometrelik bir yürüyüşün ardından yemek organizasyonuna katıldılar. Bölgede bulunan atıkları topladıktan sonrada Sabun Şelalesi’ni ziyaret edip şelalenin oluşumu hakkında bilgi aldılar.

ÇEVRE BİLİNCİ ÖN PLANDAYDI

Kipaş Kâğıt Doğa ve Yaşam Kulübü üyeleri Güneydoğu Anadolu bölgesine geri dönüşümün önemini ve çevre bilincini oluşturmak üzere ilk durak olarak Şanlıurfa - Halfeti Seldek İlkokulu öğrencileri ile buluştu. Buluşmada öğrencilere kâğıt ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yapılmanın yanı sıra öğrencilere geri dönüşümden oluşan kalem, defter hediye edildi. Ayrıca kulüp üyeleri Halfeti’nin tarihi ve coğrafi zenginliklerini gezme fırsatı yakaladılar.

FUTBOL TURNUVASI FİNALİNE AZ KALDI

Sosyal Kulüp organizasyonlarının yanı sıra bu sene 4.’sü düzenlenen Kipaş Tekstil çalışanlarının katıldığı Denim Futbol Turnuvası 19 Kasım’da final yapacak. Final maçı için güzel bir organizasyon planlanan turnuvada 10 takımın nefes kesen maçları büyük ilgi görüyor.

ÇALIŞANLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz konuyla ilgili olarak;

“Kipaş Holding olarak çalışanlarımıza yönelik organizasyonlarımıza devam ediyoruz. İnsan kaynakları yönetimimizin bir parçası olan bu etkinliklerimiz; çalışanların kaynaştırılması, tanıştırılması, motive edilmesi amacıyla gerçekleştirirlerken, gün geçtikçe katılımların artması, organizasyonların sosyal projeler ile ele alınması bizleri mutlu ediyor ve çalışanlarımız ile bir kez daha gurur duymamıza vesile oluyor” ifadelerini kullandı.