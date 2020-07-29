Kipaş'ın aslanları YKS’de ki başarısıyla yine zirvede!
2.5 Milyon öğrencinin iyi bir gelecek için kıyasıya ter döktüğü YKS sınavında da Kipaş Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi 12. yılında yine zirvedeki yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2020, 17:19 29.07.2020, 19:56
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Bu Kapsamda İlk 1000'de 22
İlk 5000'de 36
İlk 10.000'de ise 48 öğrenci Türkiye genelinde dereceye girdi.
Kipaş Anadolu ve Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Hakan Oflaz Aksu Haber’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin ihtiyacı olan gençleri yetiştireceklerini söyledi.
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