Kipaş kağıt, birimler arası futbol turnuvası düzenledi!
Kahramanmaraş'ın önde gelen sanayi kuruluşlarından Kipaş Kağıt, personel motivasyonu ve çalışan bağlılığını arttırmak için düzenlediği birimler arası futbol turnuvasının finali oynandı.
KAHRAMANMARAŞ 30.09.2021, 15:24 30.09.2021, 19:24
Turnuvanın son karşılaşması idari bina takımı ve Kalite takımı arasında gerçekleşti.
Kipaş Kağıt Muhasebe Müdürü Uğur Karslı, düzenlenen turnuva hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.
Müsabaka öncesi oyunculara başarılar dileyen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz, “bu gibi sosyal faaliyetler şirketimiz için önemli” dedi.
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