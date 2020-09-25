Kipaş Kâğıt’tan açıklama; ''Atılan çamur bize yapışmaz!''

Geçtiğimiz günlerde kötü niyetli ve kasıtlı olarak, Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Kağıt fabrikası ile ilgili sosyal medyada gerçek dışı haberler paylaşılmıştır. Memleketimizin gurur kaynağı olan Kipaş Kağıt şirketinin Kılılı muhtarı ile sözde gazeteci kimliği ile haber yapan kişilerce itibarsızlaştırılması girişimleri Kahramanmaraş halkı tarafından tepki toplamıştır.

Kurulduğu günden bu yana tekstil başta olmak üzere, enerji, çimento, kağıt, eğitim ve lojistik gibi birçok ana sektörde faaliyet gösteren, on bine yakın istihdam sağlayan, İSO 500 sıralamasında birçok firmasıyla yer alan, yaptığı sosyal yatırımlar ve teknolojik alt yapısı ile Türkiye ekonomisine katma değer kazandıran sadece ülkemizde değil Avrupa çapında isminden övgüyle söz ettiren Kipaş Holding’ e kasıtlı ve art niyetli olarak atılan mesnetsiz iftiraların sadece sahibini bağlayacağı herkes tarafından bilinmektedir.

Kipaş Holding Hukuk Müşaviri Av. Betül Kırmacı konuyla ilgili olarak;

”Kipaş Holding’den maddi menfaat elde etmek için organize ve planlı şekilde itibar suikastinde bulunanlar, mahalle sakinlerini kendi çıkarları doğrultusunda yanlış ve yalan beyanlarla yönlendiren kutsal muhtarlık görevini kişisel amaçları doğrultusunda kötüye kullanan muhtar Ali Bozdağ ve bu yolda işbirliği içinde bulunduğu kişiler hakkında da Cumhuriyet Savcılığı nezdinde yasal işlemler başlatılmıştır. Hukuktan ve gerçeklerden uzak bu haberler karşısında tüm yasal haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.” demiştir.

Kipaş Kağıt Genel Müdürü Alaaddin Yalçınözü konuyla ilgili olarak;

“ÖNCELİKLE MEDYADA YAYINLANAN VİDEODA GÖSTERİLEN DERE KILILI BÖLGESİNDEKİ BAŞKA SANAYİ KURULUŞLARININ VE TÜRKOĞLU İLÇİESİNİN LAĞIMLARININ AKTIĞI DEREDİR. BU DEREYE KİPAŞ KAĞIT SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş HİÇBİR ŞEKİLDE DEŞARJ YAPMAMAKTADIR. KİPAŞ KAĞIT SANAYİ OLARAK DEŞARJ YERİMİZ DOĞRUDAN AKSU NEHRİDİR VE TÜM ATIK SU SİSTEMİMİZ ÇEVRE BAKANLIĞI TARAFINDAN 7 GÜN 24 SAAT DENETLENMEKTEDİR. GÖRÜNTÜLERDE BAŞKA İŞLETMELERE AİT ATIK SULARIN KASITLI OLARAK KİPAŞ KAĞIT’A AİTMİŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ İLGİLİLERİN ORGANİZE ŞEKİLDE İFTİRA VE FİRMAMIZI İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI İÇİNDE OLDUKLARININ KANITIDIR.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı “Türkiye’de Ulusal Çevre Etiketinin Oluşturulması Projesinin” öncüsü olarak Türkiye’de ilk “Ulusal Eko Etiketli Üretim” sertifikası alarak holdingimizin çevreye duyarlılığını ispatlamıştır. Kipaş Kağıt İşletmelerimizin uyguladığı bu çevre politikasını hayata geçirmek ve belgelemek için, ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) Belgesinin alınması noktasında önemli yatırımlar yapılmıştır. En son olarak 10.03.2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan yerinde denetim sonucu rapor hazırlanmıştır. Tesisimizde,13,500m3/gün kapasiteli Fiziksel + Biyolojik + Kimyasal arıtma bulunmaktadır.

Sonuç olarak; Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. kuruluşundan bu yana Atık Su Arıtma sorumluluğunu tamamıyla yerine getirmiş, denetimlerden uygun rapor almıştır. 30 yıldır memleketimize hizmet eden Kipaş Holding halka mal olmuş şirketler grubudur.

MADDİ MENFAAT ELDE ETMEK İÇİN ASILSIZ SUÇLAMA VE KİŞİSEL HUSUMETLERE DAYALI YAPILAN İFTİRA VE İTİBARSIZLAŞTIRMA GİRİŞİMLERİ SONRASINDA TARAFIMIZA ULAŞAN BİRÇOK TEŞEKKÜR TELEFONU VE ZİYARETLERLE BU HABERLERE EN GÜZEL CEVABI VEREN SAYGIDEĞER KAHRAMANMARAŞ HALKIMIZA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERİZ.”