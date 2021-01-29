Kipaş Tekstil AB'nin ' Yeni Pamuk Projesi'nin partneri seçildi

Türkiye'nin en önemli tekstil üreticilerinden Kipaş Tekstil, 6 Avrupa Birliği ülkesi destekli 7 milyon Avro tutarındaki 'Yeni Pamuk Projesi'nde yer alan tek denim üreticisi partner olarak seçildi.

KAHRAMANMARAŞ 29.01.2021, 14:58
Kipaş Tekstil AB'nin ' Yeni Pamuk Projesi'nin partneri seçildi

Adidas ve H&M gibi moda ve perakende markalarının yer aldığı projede Kipaş Tekstil, üreticiler arasında yerini alırken tedarikçiler, yenilikçiler ve araştırma enstitüleri bir konsorsiyum olarak çalışıyor.

Uzun yıllardır terbiye teknolojileri üreticiliği yapan Monforts'un çözümlerini kullanarak çalışmalarını yürüten Kahramanmaraş merkezli Kipaş, denim üretimine odaklanmış birleşik konfigürasyonda üçüncü Monfortex kompresif çekmezlik sistemi ile birlikte, üçüncü Monforts Montex ramını kuruyor.

Adidas ve H&M, yaşam döngülerinin bir sonraki aşamasını belirlemek üzere, üretilen kıyafetleri toplamak için geri alma programları oluşturacak. Artık giyilmeyen giysiler, yeni elyaflara dönüştürülmek üzere Infinited'e teslim edilecek. Böylece, tekstillerin asla israf edilmediği, bunun yerine yeniden kullanıldığı, geri dönüştürüldüğü veya yeni giysilere dönüştürüldüğü döngüsel bir ekonomiye katkı sağlanacak.

Projenin amacı, döngüsel, sürdürülebilir modanın bugün başarılabileceğini kanıtlamak ve aynı zamanda sürdürülebilir daha büyük ve ileri döngüsel girişimlere ilham vermesi ve ilk sıçrama tahtası olarak hareket etmektir.

AB, tekstil endüstrisindeki yüksek döngüsellik potansiyelini tespit ederken aynı zamanda sürdürülebilir ve döngüsel biyo-bazlı malzemeler üretmek ve tasarlamak için teknolojilerin geliştirilmesi için acil ihtiyacı vurguluyor.

Avrupa Komisyonu'nun Döngüsel Ekonomi Eylem Planı'nda sürdürülebilir ürünleri sıradan hale getirmek, atıkları azaltmak ve döngüselliğe yönelik önde gelen küresel çabalar ana hatlarıyla belirtildi.

Moda markaları bugün 20 yıl öncesine göre neredeyse iki kat fazla giysi üretiliyor ve talebin artmaya devam etmesi bekleniyor. Aynı zamanda, her saniye bir çöp kamyonuna eşdeğer tekstil çöpe atılıyor veya yakılıyor. Tekstil endüstrisinin çevre sorunlarının çoğu, endüstri tarafından kullanılan hammaddelerle ilgilidir. Pamuk, polyester gibi fosil bazlı elyaflar ve en yaygın yapay selülozik elyaf olarak viskon, bunların tümü ciddi çevresel kaygılarla ilişkilidir.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, kurulumu gerçekleştirilen teknolojiden beklentilerinin üzerinde verim alabilecekleri belirtti.

Öksüz, 2018 yılındaki ikinci Montex ve Monfortex hatlarının Kahramanmaraş'taki fabrikaya başarılı bir şekilde kurulup devreye alındığını ifade etti.

Uluslararası yayın kuruluşu Textilegence'a da konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Öksüz,

"Neye ihtiyacımız olduğunu belirlemek için satın almadan önce en son Endüstri 4.0 analizine dayalı çok kapsamlı bir teknik araştırma yaptık ve Monforts teknolojisi tüm gereksinimlerimizi karşıladı. Monfortex, klasik çekmezlik makinelerinde bulunmayan çeşitli özelliklerle donatıldı ve üretim baştan sona izlenebiliyor. Enerji maliyeti tasarrufu da beklentilerimizi aştı." İfadelerini kullandı.

Kipaş'ın daha sonra teknolojiyi tam potansiyeline kadar olağanüstü bir şekilde kullanması nedeniyle Monforts'tan özel bir sertifika aldığını aktaran Öksüz, şunları kaydetti:

"Kipaş'a kurulumu yapılan yeni Montex ramı, en yeni otomasyon özelliklerini tümünü içeren, 2 metre çalışma genişliğine sahip 12 kamaralı bir ünitedir.  Yine 2 metre çalışma genişliğine sahip Monfortex ünitesi ise iki kompresif çekmezlik ünitesi ve sıralı iki keçe kalenderden oluşan bir 'çift lastik' konfigürasyonuna sahip. Bu, üretim hızlarında önemli bir artış için elastan elyafın ısıyla sertleştirilmesine ve denimde kalıcı çekmezliğin aynı anda gerçekleştirilmesini olanak veriyor."

Denim kumaş üretiminin yaklaşık yüzde 90-95'inin artık elastan elyaf içerdiğini belirten Öksüz, Monforts sisteminin, bu konuda üretimi ve kaliteyi aynı anda artırmasını sağlıyor dedi.

-KİPAŞ TEKSTİL REJENERE (GERİ DÖNÜŞÜM) PAMUK KULLANACAK

Öksüz, "Yeni Pamuk Projesi" kapsamında önümüzdeki üç yıl boyunca Finlandiya Infinited Fiber Company'nin selüloz bazlı elyaflarından toplanan, ayrıştırılan ve rejenere edilen tüketici sonrası tekstil atıklarını kullanarak denim kumaşları üretileceğini ifade ederek, "12 şirketin oluşturduğu konsorsiyumun lideri olan Infinited’in patentli teknolojisi; selüloz açısından zengin tekstil atıklarını pamuk gibi görünen ve hissettiren elyaflara dönüştürüyor." diye konuştu.

Infinited kurucu ortağı ve CEO’su Petri Alava da tekstil endüstrisinde döngüselliği gerçeğe dönüştürmek söz konusu olduğunda çığır açan bu projeye liderlik etmekten büyük heyecan ve gurur duyduklarını söyledi.

Alava, moda için daha temiz, daha sürdürülebilir gelecek için çalışmak üzere tüm konsorsiyumun bir araya coşku ve bağlılıkla gelişinin gerçekten ilham verici olduğunu vurguladı.

#Kipaş #AB #Tekstil #pamuk
Yorumlar (0)
hafif yağmur
Namaz Vakti 29 Ocak 2021
İmsak 06:08
Güneş 07:31
Öğle 12:50
İkindi 15:35
Akşam 17:59
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13