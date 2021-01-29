Kipaş Tekstil AB'nin ' Yeni Pamuk Projesi'nin partneri seçildi

Adidas ve H&M gibi moda ve perakende markalarının yer aldığı projede Kipaş Tekstil, üreticiler arasında yerini alırken tedarikçiler, yenilikçiler ve araştırma enstitüleri bir konsorsiyum olarak çalışıyor.

Uzun yıllardır terbiye teknolojileri üreticiliği yapan Monforts'un çözümlerini kullanarak çalışmalarını yürüten Kahramanmaraş merkezli Kipaş, denim üretimine odaklanmış birleşik konfigürasyonda üçüncü Monfortex kompresif çekmezlik sistemi ile birlikte, üçüncü Monforts Montex ramını kuruyor.

Adidas ve H&M, yaşam döngülerinin bir sonraki aşamasını belirlemek üzere, üretilen kıyafetleri toplamak için geri alma programları oluşturacak. Artık giyilmeyen giysiler, yeni elyaflara dönüştürülmek üzere Infinited'e teslim edilecek. Böylece, tekstillerin asla israf edilmediği, bunun yerine yeniden kullanıldığı, geri dönüştürüldüğü veya yeni giysilere dönüştürüldüğü döngüsel bir ekonomiye katkı sağlanacak.

Projenin amacı, döngüsel, sürdürülebilir modanın bugün başarılabileceğini kanıtlamak ve aynı zamanda sürdürülebilir daha büyük ve ileri döngüsel girişimlere ilham vermesi ve ilk sıçrama tahtası olarak hareket etmektir.

AB, tekstil endüstrisindeki yüksek döngüsellik potansiyelini tespit ederken aynı zamanda sürdürülebilir ve döngüsel biyo-bazlı malzemeler üretmek ve tasarlamak için teknolojilerin geliştirilmesi için acil ihtiyacı vurguluyor.

Avrupa Komisyonu'nun Döngüsel Ekonomi Eylem Planı'nda sürdürülebilir ürünleri sıradan hale getirmek, atıkları azaltmak ve döngüselliğe yönelik önde gelen küresel çabalar ana hatlarıyla belirtildi.

Moda markaları bugün 20 yıl öncesine göre neredeyse iki kat fazla giysi üretiliyor ve talebin artmaya devam etmesi bekleniyor. Aynı zamanda, her saniye bir çöp kamyonuna eşdeğer tekstil çöpe atılıyor veya yakılıyor. Tekstil endüstrisinin çevre sorunlarının çoğu, endüstri tarafından kullanılan hammaddelerle ilgilidir. Pamuk, polyester gibi fosil bazlı elyaflar ve en yaygın yapay selülozik elyaf olarak viskon, bunların tümü ciddi çevresel kaygılarla ilişkilidir.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, kurulumu gerçekleştirilen teknolojiden beklentilerinin üzerinde verim alabilecekleri belirtti.

Öksüz, 2018 yılındaki ikinci Montex ve Monfortex hatlarının Kahramanmaraş'taki fabrikaya başarılı bir şekilde kurulup devreye alındığını ifade etti.

Uluslararası yayın kuruluşu Textilegence'a da konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Öksüz,

"Neye ihtiyacımız olduğunu belirlemek için satın almadan önce en son Endüstri 4.0 analizine dayalı çok kapsamlı bir teknik araştırma yaptık ve Monforts teknolojisi tüm gereksinimlerimizi karşıladı. Monfortex, klasik çekmezlik makinelerinde bulunmayan çeşitli özelliklerle donatıldı ve üretim baştan sona izlenebiliyor. Enerji maliyeti tasarrufu da beklentilerimizi aştı." İfadelerini kullandı.

Kipaş'ın daha sonra teknolojiyi tam potansiyeline kadar olağanüstü bir şekilde kullanması nedeniyle Monforts'tan özel bir sertifika aldığını aktaran Öksüz, şunları kaydetti:

"Kipaş'a kurulumu yapılan yeni Montex ramı, en yeni otomasyon özelliklerini tümünü içeren, 2 metre çalışma genişliğine sahip 12 kamaralı bir ünitedir. Yine 2 metre çalışma genişliğine sahip Monfortex ünitesi ise iki kompresif çekmezlik ünitesi ve sıralı iki keçe kalenderden oluşan bir 'çift lastik' konfigürasyonuna sahip. Bu, üretim hızlarında önemli bir artış için elastan elyafın ısıyla sertleştirilmesine ve denimde kalıcı çekmezliğin aynı anda gerçekleştirilmesini olanak veriyor."

Denim kumaş üretiminin yaklaşık yüzde 90-95'inin artık elastan elyaf içerdiğini belirten Öksüz, Monforts sisteminin, bu konuda üretimi ve kaliteyi aynı anda artırmasını sağlıyor dedi.

-KİPAŞ TEKSTİL REJENERE (GERİ DÖNÜŞÜM) PAMUK KULLANACAK

Öksüz, "Yeni Pamuk Projesi" kapsamında önümüzdeki üç yıl boyunca Finlandiya Infinited Fiber Company'nin selüloz bazlı elyaflarından toplanan, ayrıştırılan ve rejenere edilen tüketici sonrası tekstil atıklarını kullanarak denim kumaşları üretileceğini ifade ederek, "12 şirketin oluşturduğu konsorsiyumun lideri olan Infinited’in patentli teknolojisi; selüloz açısından zengin tekstil atıklarını pamuk gibi görünen ve hissettiren elyaflara dönüştürüyor." diye konuştu.

Infinited kurucu ortağı ve CEO’su Petri Alava da tekstil endüstrisinde döngüselliği gerçeğe dönüştürmek söz konusu olduğunda çığır açan bu projeye liderlik etmekten büyük heyecan ve gurur duyduklarını söyledi.

Alava, moda için daha temiz, daha sürdürülebilir gelecek için çalışmak üzere tüm konsorsiyumun bir araya coşku ve bağlılıkla gelişinin gerçekten ilham verici olduğunu vurguladı.