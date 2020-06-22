Kipaş Tekstil büyük bir başarıya imza attı!

Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Tekstil, Kovid-19 virüs salgınına karşı 36 yılı aşkın tecrübesi ve üstün teknolojiye dayalı üretim yapısıyla üstün konfor özellikli yıkanabilir maskelik kumaş ve bez maske üretimine başladı. Üretilen kumaşlar ve maskeler toplum sağlığını korumak için büyük önem arz ediyor.

DOĞAL, YIKANABİLİR, ÜSTÜN KONFOR ÖZELLİKLİ

Üretilen maskelik kumaşlar ve bez maskeler, EN 14683, TSE K 599 ve UNE 0065 standartlarında yıkanabilir (60 °C) ve üstün konfor özelliklerine sahip.

EN 14683, TSE K 599 ve UNE 0065 standartlarına sahip maskelik kumaşlar ve bez maskeler; tıbbi ortamlar dışında günlük kullanım sırasında bulaş riskini sınırlandırabilme özelliğine sahiptir. Kipaş Tekstil maske kumaşları; doğal elyaf içeriğinden dolayı, koku yapmaz özelliktedir.

Ayrıca maskelik kumaşlar ve maskeler ekolojik olarak farklı renk ve baskı çeşitlerinde üretilebilmektedir.

PANDEMİYE DÜŞMAN, SAĞLIĞA DOST

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit GÜMÜŞER;

“Kovid-19 süreciyle birlikte ülkemizde ve dünyada yaşanan sosyal ve ekonomik sorunlara karşın, tekstil üreticisi olarak üstümüze düşen görevin bilincindeyiz. Kipaş tekstil olarak bu süreçte; toplum sağlığına yönelik olarak araştırma ve geliştirme ekiplerimizle; maskelik kumaş ve bez maske üretiminde önemli özelliklere sahip, doğaya ve çevreye dost üstün teknolojik alt yapımızla, çalışmalarımızı tamamladık. Ürettiğimiz maskelik kumaşlar ile farklı desen ve renk uygulamalarına uygun, klips, zımba gibi keskin kenarları olmayan, doğal elyaftan rahat nefes alınabilen, koku yapmayan, üç mikrondan daha büyük damlacıklar için bariyer özelliğine sahip ve ciltle temas halinde risk taşımayan bez maske üretimi yapıyoruz. İnşallah Kipaş Tekstil olarak; ürettiğimiz maskelik kumaşlarımız ve bez maskelerimiz, başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyada Kovid-19 pandemisinden daha hızlı ve sağlıklı kurtulmamızı sağlar” dedi.