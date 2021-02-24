KİPAŞ Tekstil yüksek teknolojiye dayalı yatırımlarına devam ediyor

Dokuma işletmelerini yüksek teknolojiye sahip yeni makinelerle en üst seviyeye taşımaya hazırlanan Kipaş Tekstil, böylece hem üretim kapasitesini arttıracak hem de müşteri taleplerine en kısa zamanda üstün kaliteyle cevap verebilecek.

YENİ YATIRIMLAR HIZ KESMİYOR

Kahramanmaraş’ta şu an mevcutta 255 makineyle üretim yapan Kipaş Tekstil Dokuma İşletmelerine ek olarak yeni inşa edilen ve 24 bin metrekare alana kurulacak olan işletmelerinde artı olarak 268 adet dokuma makinelerinin yanı sıra; haşıl, konik, seri çözgü, tahar, numune çözgü, bobin haşıl ve ham kumaş kalite kontrol makineleri de devreye alınacak.

Böylece Kipaş Tekstil bünyesinde; teknik tekstil kumaşları, gömleklik kumaşlar, pantolonluk kumaşlar, ev tekstili kumaşları, kadife kumaşlar başta olmak üzere toplamda yıllık 30 milyon metre kumaş üretimi sağlanacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Kipaş Holding faaliyet gösterdiği tüm alanlarda sürdürülebilir üretim politikasını benimsemiş bir firma. Yeni açılacak Kipaş Dokuma İşletmeleri’nde aydınlatmaların tamamı enerji tasarrufu sağlayan LED ışıklarla gerçekleştirilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Güneş’ten yararlanmak için işletme çatılarının tamamen Güneş enerjisi panelleri ile donatılması planlanırken, üretimde özellikle dokunan kumaşlarda geri dönüştürülmüş iplik kullanımına ağırlık verilecek. Ayrıca Kipaş Tekstil İşletmeleri’nde atıklar hassas bir şekilde tasnif edilip, geri dönüştürülmektedir.

ENDÜSTRİ 4.O TEKNOLOJİSİ

Kipaş Tekstil Dokuma İşletmeleri’nde; iplik paleti, çözgü leventi ve kumaş doku taşıma sistemlerinde endüstri 4.0 kapsamında otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV) kullanılarak insansız taşıma otomasyon sistemleri kurulması planlanırken, çözgü leventleri ve kumaş doklarını stoklamak için de Endüstri 4.0 kapsamında otomasyona bağlı stoklama sistemleri tasarlanıyor. Yine işletme içi çözgüleme işleminde kullanılmak üzere, robotik otomasyon sistemleri tasarımı yapılarak, çalışma koşullarının ve çalışma sisteminin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

GÜÇLÜ ÜRETİM GÜÇLÜ EKONOMİ

Yeni yatırımlarla ilgili olarak Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer:

“Dokuma işletmelerimize yatırım yaparken, mevcut üretim alanımızı, kalitemizi ve kapasitemizi arttırmayı planladık. Çünkü Kipaş Holding olarak, güçlü üretim sayesinde güçlü bir ekonomiye sahip olacağımızın bilinciyle hareket ediyoruz. 40 yıla yaklaşan tecrübemizin bize kazandırdıklarıyla; yüksek teknolojiye dayalı ve özellikle sürdürülebilir, çevreci üretim metotlarımızla ülke ekonomimize katma değer sağlamakla birlikte gelecek nesillere de yaşanabilir bir Dünya bırakmak en büyük hedeflerimizden biri” ifadelerini kullandı.