Kira göçü başladı! Yüksek ücretlere karşı Kiracılar çözümü göç etmekte buldu
Konut kiraları adete kira göçü başlattı. Merkezi bölgelerin sakinleri artan fiyatlar yüzünden daha ucuz yerlere taşınmanın yollarını arıyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.06.2022, 16:17 14.06.2022, 18:09
Fiyat artışından dert yanan Kiracılar çözümü göç etmekte buldu. Artan kiraları karşılayamam vatandaşlar daha ucuz bölgelere yöneldi.
Kiralardaki fahiş artış vatandaşın gündemindeki yerini korurken Mülk sahipleri kiralık evlerini ve işyerlerini daha yüksek bedellerle kiraya vermek için kiracılarını çıkarmaya çalışıyor.
Bu kapsamda Milyonlarca kiracının beklediği, konut kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme yürürlüğe girdi.
Ancak iş yerleri için aynı durum söz konusu degil.
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