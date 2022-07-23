Kıraç, izleyenlere keyifli anlar yaşattı

Lavanta hasadının başlaması nedeniyle Afşin Belediyesinin düzenlediği hasat gününe katılan Kıraç, geleneksel yöntemlerle ve doğal elde edilen ürünlere ilgisinin olduğunu söyledi.

Afşin Belediyesince oluşturulan lavanta tarlasındaki aromatik yağlar distilasyon tesisi ve arı evini ziyaret eden Kıraç yapmış olduğu değerlendirmede, “İyi balı herkes sever, önemli olan balın kaliteli ve doğal olması. Afşin Belediyemizi yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Geleneksel yöntemlerle ve doğal elde edilen ürünlere ilgisinin olduğunu belirten Kıraç, Afşin’in Türkiye’nin en güzel coğrafyasından biri olduğunu söyledi.

Kullanılmayan tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğuna değinen Kıraç, “Türkiye daha yeni öğreniyor bu dağları bu coğrafyaları. Burası çok değerli doğası, yaylalarıyla ve bitki örtüsüyle. Afşin Belediyemizi yaptığı çalışmalardan dolayı kutluyorum. Tarımdan vazgeçilmiş kıraç arazilerde lavantaların yetiştirilmesi çok değerli bir çalışma olmuş. Burada herkesi destekleyici ve teşvik edici çalışmaların olması çok önemli. Halkıyla birlikte el ele olması, üreticisini ve çiftçilerini düşünen başkanları, idarecileri çok önemsiyorum.” Açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş’ın iklimiyle alakalı konuşan Kıraç, şu ifadelere yer verdi:

“Ben Kahramanmaraşlıyım, babamın köyü Göksun ilçesine bağlı KanlıKavak köyü. Bu iklim çok iyi biliyorum. Burada yaylalara çıktık ve her Türk insanının buraya gelip şu iklimi temiz havayı çekmelerini isterim.” dedi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven “Bu toprakların, Binboğa’nın insanı bizleri kırmadı geldi. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Şuanda açılışını yaptığımız ve ilk üretimini yaptığımız bal süzme tesisindeyiz. Sanatçımız kıraç’a geldiği için teşekkür ediyoruz.”

Konuşmaların ardından Kıraç, Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali" kapsamında Afşin Kapalı Semt Pazarında konser verdi.

Kıraç, Katılımın yoğun olduğu konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranlarının da eşlik ettiği Kıraç, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.