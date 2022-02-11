“Kırk Yamada Kırk Maraş” sergisi açıldı

Bahtiyar Yokuşu yürüyüş etkinliğine katılan protokol, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğiyle açılan "Kırk Yamada Kırk Maraş" sergisini gezdi.



Ak parti milletvekilleri de 12 Şubat kurtuluş etkinliklerinin coşkuyla yapıldığını söyledi.



Vali Coşkun, burada gazetecilere, düzenlenen etkinlikler sayesinde tarihin derinliklerine yolculuk yaptıklarını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, kutlama programının kent genelinde devam ettiğini, genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle yöresel çete kıyafetli binlerce vatandaşın mahallelerde dolaştığını anlattı.



Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger de Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan ve sergilenen eserleri gezerken büyük keyif aldığını belirtti.



Onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek’te 12 Şubat programlarının önemini anlattı.



Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise belediye olarak Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiklerini ve birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.



Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, milli mücadelede Türkoğlu ilçesinin öneminden bahsetti.