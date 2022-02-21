Kırk Yamada Kırk Maraş Sergisi KSÜ’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanındaki serginin açılış kurdelesini üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk sanatseverlerle birlikte kestiler.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri tarafından 4 yılda hazırlanan ‘Kırk Yamada Kırk Maraş’ sergisinin büyük bir beğeni ile karşılandığını belirten Rektör Can, bu güzel eserleri personel ve öğrencilerimizle tanıştırmak için üniversitemizde sergilediklerini söyledi.

Birinden güzel eserlerin ortaya konmasında emeği geçen sanatçılara ve katılım sağlayan sanatseverlere teşekkür eden Rektör Can, ‘Kırk Yamada Kırk Maraş’ sergisinin 25 Şubat 2022 Cuma gününe kadar gezilebileceğini ifade etti.

Sergide, Kahramanmaraş'ın tarihi mekânları, yiyecek kültürü, bitki örtüsü, sanatsal değeri olan mimari eserleri, geleneksel el sanatları ve Kahramanmaraş Mili Mücadelesinin seyrini değiştiren önemli olaylar temaları altında çeşitli kumaşlar veya materyalleri birleştirerek yapılan, yapılması zor ve zaman isteyen geleneksel bir el sanatı olan kırkyama tekniği ile hazırlanan 40 tablo yer alıyor.

Kırk Yamada Kırk Maraş sergisinin sanatseverlerle buluşturulması için her türlü desteği veren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'a şükranlarını ifade eden Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk kendilerine Kırk Yamada Kırk Maraş sergi kataloğunu takdim etti.