Kırmızı baretliler miniklerin kahramanı oldu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı özel misafirlerine ev sahipliği yaptı.

Kahramanmaraş Kültür Medeniyet Gençlik Eğitim Derneği bünyesindeki idareciler, rehber öğretmenler ve öğrenciler tarafından düzenlenen ziyarette İtfaiyecilik mesleği ve faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Teknik araç ve ekipmanların tanıtıldığı programda, miniklerle kısa bir yangın söndürme tatbikatı da gerçekleştirildi.