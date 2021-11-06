Kırmızı Beyazlılar bu sezon ligde çıktığı 11 maçı da kaybetti
TFF 2. Lig'in 11. Haftasında temsilcimiz Kahramanmaraşspor, Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü’ne konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 06.11.2021, 15:51 06.11.2021, 17:31
Yavuz Selim Stadı'nda oynanan mücadele saat 13.00'te başladı.
Akdeniz Aslanları ilk yarıyı 4-0 geri de kapattı.
İkinci yarıda ise bu duruma karşılık veremedi ve karşılaşmayı 5-1 kaybetti.
Hekimoğlu Trabzon’un golleri 9. dakikada Hakan Yavuz, 17. dakikada M.Ethem Erboğa, 36 ve 55. dakikalarda Hakan Yeşil, 44. dakikada H.İbrahim Tuna kaydetti.
Kahramanmaraşspor'un tek golünü ise 53. dakikada Enis Durak kaydetti.
Kırmızı Beyazlılar bu sezon ligde çıktığı 11 maçı da kaybetti.
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