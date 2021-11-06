Yavuz Selim Stadı'nda oynanan mücadele saat 13.00'te başladı.

Akdeniz Aslanları ilk yarıyı 4-0 geri de kapattı.

İkinci yarıda ise bu duruma karşılık veremedi ve karşılaşmayı 5-1 kaybetti.

Hekimoğlu Trabzon’un golleri 9. dakikada Hakan Yavuz, 17. dakikada M.Ethem Erboğa, 36 ve 55. dakikalarda Hakan Yeşil, 44. dakikada H.İbrahim Tuna kaydetti.

Kahramanmaraşspor'un tek golünü ise 53. dakikada Enis Durak kaydetti.

Kırmızı Beyazlılar bu sezon ligde çıktığı 11 maçı da kaybetti.