Kırsal Mahalle Yolları Büyükşehir’le Ulaşıma Açılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının meydana getirdiği olumsuzluklara karşı şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal bölgelerde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık iki haftadır şehri etkisi altına alan kar yağışına karşı 220 araç ve 600’ün üzerinde personelle ulaşımda meydana gelebilecek aksamaların önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda, Andırın ilçesine bağlı Çokak, Kabacalar ve Rifatiye Mahalleleri, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ağabeyli, Başdervişli, Gafarlı ve Kozludere Mahalleleri, Onikişubat ilçesine bağlı Kümperli, Çağırkan, Hacılar, Sadıklı ve Kalekaya Mahalleleri’nde kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca ekipler tarafından Ekinözü, Afşin, Elbistan ve Nurhak ilçelerinde de arterler ulaşıma açık tutuluyor. Büyükşehir Belediyesi’nden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Tüm araç ve personelimizle kış şartlarıyla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimizle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir sorunla karşılaşmaması için çalışıyoruz. Kent merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerimizde de ulaşıma kapalı yol kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.