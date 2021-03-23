Kırsal Mahalle yolları yenileniyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli ve Çatmayayla mahallelerine ulaşım sağlayan 5,5 kilometrelik yolu yeniliyor.
KAHRAMANMARAŞ 23.03.2021, 12:25
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli ve Çatmayayla (Ümmetler Obası) mahalle yolu iyileştiriliyor. Yağışlar nedeniyle deforme olan ve ulaşımın zorlaştığı toplamda 5,5 kilometre uzunluğundaki yolda yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mahalleleri birbirine bağlayan hattın deforme olmuş kısımları, tesviye ve silindir uygulamalarıyla düzenleniyor. Yapılan açıklamada, arterdeki uygulamaların büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.
11°
orta şiddetli yağmur
Namaz Vakti 23 Mart 2021
|İmsak
|05:04
|Güneş
|06:25
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:53
|Yatsı
|20:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|29
|34
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|27
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|27
|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Aston Villa
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|28
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|28
|43
|8. Granada
|28
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|28
|23
|20. Huesca
|28
|21