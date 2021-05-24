Kırsal mahallelere yapılan yatırımları incelediler!
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ve Parti Temsilcileri Onikişubat İlçesi Kırsal mahallelerinde yapılan yatırımları inceledi.
Heyet ilk olarak Hacıağlar mahallesinde yapımı devam eden okulu ziyaret etti ardından ise bölgede iki mahalleyi birbirine bağlayan yoldaki sati asfalt çalışmasını inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.
Heyet ardından Yeşilyurt Köprüsünü inceledi ve mahalle muhtarının taleplerini dinledi.
Vekil Kılıç ve beraberindekiler daha sonra Yeşilyurt Selimiye Mahallesi arasında ki bağlantı yolunun üzerinde bulunan ve yapımı daha yeni biten köprüde de incelemeler yaptı.
Önsen Mahallesine Onikişubat Belediyesi tarafından yapılan sentetik çim sahayı da ziyaret eden heyet çocuklarla top oynadı.
Kahramanmaraş’ın iki yakasını birbirine bağlayacak olan önsen köprüsünde ve köprünün yolunda ki çalışmalar hakkında bilgiler alan heyet çalışmaları yerinde inceledi.
HABER – EMRE ATAÇ
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