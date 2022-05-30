Kırsaldaki öğrencilere özel etkinlik!

Kahramanmaraş’ın Kırsal Bölgelerindeki Okullarda Eğitim Gören Şehrin Tarihi Mekânlarını Ve Müzelerini Görme Fırsatı Bulamayan Öğrencilere, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Kahramanmaraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Gezileri, Sinema Da “Kesişme İyi Ki Varsın EREN” Sinema Filmi Gösterimi Yapıldı.

Kahramanmış Büyükşehir Belediyesi Ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesiyle Düzenlenen Projeye 7 İlçedeki Kırsal Bölgelerde Bulunan 67 Okuldan, Toplam 1.578 Öğrenci Ve Öğrencilere Rehberlik Yapan 76 Öğretmen Katılım Sağladı.

Proje Kapsamında Kırsal Bölgelerdeki Okullarda Eğitim Gören Öğrencilere Pedagojik Müze Eğitimi Alan Öğretmenler Rehberliğinde Öğrencilerin; Tarihi-Kültürel Düzeylerinin, İfade Yetilerinin, Gözlem Yapma Gibi Becerilerinin Geliştirilmesi, Zengin Ve Anlamlı Yaşantılar Kazanması Ve Öğrencilere Estetik-Görsel Duyarlılıklarının Kazandırılması Amaçlanıyor.

Düzenlenen Program Sonrası Bir Açıklama Yapan Çukurhisar İlkokulu Müdürü Bayram İnce Tarihi Bir Bilgi Şöleni Olduğuna Dikkat Çekti.

Ardından Büyükşehir Belediyesi İse Büyükşehir Olarak Bu Tür Programlara Çok Büyük Önem Verdiklerini Dile Getirdi.