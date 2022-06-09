Kırsaldaki öğrencilere özel etkinlik!
Kahramanmaraş’ın kırsal bölgelerindeki okullarda eğitim gören şehrin tarihi mekânlarını ve müzelerini görme fırsatı bulamayan öğrencilere, Kahramanmaraş arkeoloji müzesi, kurtuluş destanı panorama müzesi, Kahramanmaraş kalesi, yedi güzel adam edebiyat müzesi gezileri, sinema da “kesişme iyi ki varsın eren” sinema filmi gösterimi yapıldı.
Kahramanmış Büyükşehir Belediyesi ve il milli eğitim müdürlüğü koordinesiyle düzenlenen projeye 7 ilçedeki kırsal bölgelerde bulunan 67 okuldan, toplam 1.578 öğrenci ve öğrencilere rehberlik yapan 76 öğretmen katılım sağladı.
Proje kapsamında kırsal bölgelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere pedagojik müze eğitimi alan öğretmenler rehberliğinde öğrencilerin; tarihi-kültürel düzeylerinin, ifade yetilerinin, gözlem yapma gibi becerilerinin geliştirilmesi, zengin ve anlamlı yaşantılar kazanması ve öğrencilere estetik-görsel duyarlılıklarının kazandırılması amaçlanıyor.
Düzenlenen program sonrası bir açıklama yapan çukurhisar ilkokulu müdürü bayram ince tarihi bir bilgi şöleni olduğuna dikkat çekti.
Ardından büyükşehir belediyesi ise büyükşehir olarak bu tür programlara çok büyük önem verdiklerini dile getirdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31