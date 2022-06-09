Kırsaldaki öğrencilere özel etkinlik!

Kahramanmış Büyükşehir Belediyesi ve il milli eğitim müdürlüğü koordinesiyle düzenlenen projeye 7 ilçedeki kırsal bölgelerde bulunan 67 okuldan, toplam 1.578 öğrenci ve öğrencilere rehberlik yapan 76 öğretmen katılım sağladı.

Proje kapsamında kırsal bölgelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere pedagojik müze eğitimi alan öğretmenler rehberliğinde öğrencilerin; tarihi-kültürel düzeylerinin, ifade yetilerinin, gözlem yapma gibi becerilerinin geliştirilmesi, zengin ve anlamlı yaşantılar kazanması ve öğrencilere estetik-görsel duyarlılıklarının kazandırılması amaçlanıyor.

Düzenlenen program sonrası bir açıklama yapan çukurhisar ilkokulu müdürü bayram ince tarihi bir bilgi şöleni olduğuna dikkat çekti.

Ardından büyükşehir belediyesi ise büyükşehir olarak bu tür programlara çok büyük önem verdiklerini dile getirdi.