Kırtasiyelerde okul yoğunluğu!
İlkokul ve liselerin açılış tarihlerinin yaklaşmasıyla hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin okul alışverişi heyecanı devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.09.2021, 15:08
6 Eylül’e sayılı günler kala kırtasiyelerde okul alışverişleri de hızlandı.
Veliler çocuklarının çantasından kırtasiye malzemesine kadar birçok eksiğini tamamlamak için mağazalara yöneldi.
İhtiyaçlara göre çocuklarıyla alışveriş yapan aileler, esnafın da yüzünü güldürdü.
Satış danışmanı Hasan Parlakdemir, okulların açılacak olmasıyla birlikte sektörde hareketlilik oluştuğunu söyledi.
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