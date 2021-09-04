Kırtasiyelerde okul yoğunluğu!

6 Eylül’e sayılı günler kala kırtasiyelerde okul alışverişleri de hızlandı.

Veliler çocuklarının çantasından kırtasiye malzemesine kadar birçok eksiğini tamamlamak için mağazalara yöneldi.

İhtiyaçlara göre çocuklarıyla alışveriş yapan aileler, esnafın da yüzünü güldürdü.

Satış danışmanı Hasan Parlakdemir, okulların açılacak olmasıyla birlikte sektörde hareketlilik oluştuğunu söyledi.