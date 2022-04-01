Kırteks metal yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle de gönüllere dokunuyor

Kırteks metal, 2 nisan otizm farkındalık gününde özel çocuklar için bir etkinlik düzenledi.

Otizmli çocuklar Kırteks metal’in bünyesinde bulunan tencereleri boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Özel çocukların tencereleri boyarken ki halleri ise gözlerden kaçmadı.

Boyanan tencereler ise şehirdeki iş insanları tarafından bağış yapmak maksadıyla satın alındı.

Maraş Otizm Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Melek Abalak ise “etkinlikte emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sağduyulu bir etkinliğe imza attıklarını dile getiren Kırteks Metal Tasarımcısı Adem Kar “otizmli bireylere katkı sağlamak amacıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirmek istedik. Özel çocuklarımızın boyadıkları tencereler ise işlemleri daha tamamlanmadan iş insanlarımız tarafından satın alındı ve bu hassas davranış bizleri çok mutlu etti” sözlerine yer verdi.