Kış aylarında atoma yoğun ilgi

Korunmanın Yolları İse Yine Doğal Meyvelerden Geçiyor.

Vatandaşlar gripten korunmak çin İşlerine Gitmeden Önce Sabahın İlk Işıklarıyla Soluğu Atomcularda alıyor.

Kimi Nar Greyfurt Limon Portakal Karışımından Oluşan Özel Grip Atomunu Tercih Ediyor, Kimisi İse Portakal Suyu, Havuç Suyu Yahut 11 Çeşit Meyveden Oluşan Atom Tercih Ediyor.