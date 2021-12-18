Kış aylarında orta kulak iltihabına dikkat!

Kış aylarında en çok görülen hastalıklar arasında yer alan orta kulak iltihabını kulak zarının arkasında yer alan orta kulak boşluğunda oluşan iltihaplar olarak tanımlıyor.

Orta kulak iltihabının nedeni genellikle virüs ya da bakteriler oluyor.

Sıklıkla yakın zamanda geçirilmiş bir soğuk algınlığı veya alerjik bir problem nedeniyle orta kulak havalanmasını sağlayan östaki kanalı fonksiyonunun bozulmasını takiben meydana geliyor.

Orta kulak iltihaplarında tek ya da her iki kulak aynı anda etkilenebiliyor. Küçük çocuklarda orta kulak anatomik gelişimini tam olarak tamamlamamış olduğundan kulak enfeksiyonu daha sık görülüyor.