Kış aylarında orta kulak iltihabına dikkat!
Üst solunum yolları hastalıklarına bağlı olarak görülebilen orta kulak iltihabı kimi zaman geniz etinin büyüyerek genzi doldurmasından, alerjilerden, bağışıklık sistemi yetmezliğinden veya östaki borusu fonksiyonunun bozulmasından veya bakterilerin çoğalmasından kaynaklanabiliyor. Merak Edilenleri KSÜ KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Muhammed Gazi Yıldız Aksu Haber’e Anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2021, 12:31 18.12.2021, 17:00
Kış aylarında en çok görülen hastalıklar arasında yer alan orta kulak iltihabını kulak zarının arkasında yer alan orta kulak boşluğunda oluşan iltihaplar olarak tanımlıyor.
Orta kulak iltihabının nedeni genellikle virüs ya da bakteriler oluyor.
Sıklıkla yakın zamanda geçirilmiş bir soğuk algınlığı veya alerjik bir problem nedeniyle orta kulak havalanmasını sağlayan östaki kanalı fonksiyonunun bozulmasını takiben meydana geliyor.
Orta kulak iltihaplarında tek ya da her iki kulak aynı anda etkilenebiliyor. Küçük çocuklarda orta kulak anatomik gelişimini tam olarak tamamlamamış olduğundan kulak enfeksiyonu daha sık görülüyor.
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