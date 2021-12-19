Kış geldi arı ürünlerine talep arttı!
Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar havaların soğumasıyla birlikte arı ürünlerine büyük rağbet gösteriyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.12.2021, 17:19 19.12.2021, 18:40
Bilhassa bal, arı sütü, propolis ve polen karışımı vatandaşların ilk tercihleri arasında yerini alıyor.
Kahramanmaraş’ta bal üretim ve satışını yapan Ali Sapsız “Türkiye’nin en iyi sofralık bal, bölgelerinden olan Kahramanmaraş’ta kekik balı ve keven balı şuanda çok tercih ediliyor” dedi.
Konuşmasının devamında sapsız balın faydalarına değindi.
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