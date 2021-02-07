Kış geldi, salebe ilgi ikiye katlandı! Soğuk havalarda vücut direncini arttırıyor

5 yıldır salep satışı yapan Levent Cambaz, Seyyar arabayla bakır kazan içinde yaptığı saleple Kahramanmaraş’ın En işlek cadde ve sokaklarında vatandaşları salepsiz bırakmıyor.

Soğuk kış aylarında vatandaşların vazgeçilmez içeceklerinden biri olma özelliği taşıyan salep, soğuk havada hem vücudun direncini artırıyor hem de soğuk algınlığına iyi geliyor.

Cambaz, havaların iyiden iyiye soğumasıyla birlikte kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan salep satışlarının arttığını söyledi.