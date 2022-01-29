Kış mevsiminde kelle paçaya ilgi yoğun!
Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden olan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescilli 'Maraş kelle paçası' sına kış aylarıyla birlikte rağbet arttı.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2022, 09:27
Özellikle içerdiği kolajen, vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kelle paça çorbasına, kış aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının -10 dereceleri bulmasıyla birlikte talep hızla arttı.
Kahramanmaraş’ın eşsiz lezzetlerinden olan Kelle Paça, kış mevsiminin de gelmesiyle bağışıklık sistemimizi güçlendirecek yiyeceklerin başında geliyor.
Protein deposu olan paça, uzmanlar tarafından sıkça tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.
Peki, paça en iyi şekilde nasıl yapılır Usta Erdoğan Sünbül paçanın inceliklerini ve faydalarını Aksu Haber’e aktardı.
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