Kış meyve ve sebzeleri tezgahlardaki yerini aldı!
Yaz meyveleri pazar tezgâhlarını veda ederken, yerini alan kış meyveleri bu yıl sezona pahalı başladı.
KAHRAMANMARAŞ 29.11.2021, 15:39 29.11.2021, 18:30
Mandalina başta olmak üzere kivi, nar, elma, armut gibi meyveler tezgâhları süsledi.
Tüketicide, Pazar esnafı da fiyatların yükselmesini istemiyor. Pazar esnafı aradaki aracının kalmasından yana.
Kış ayların vazgeçilmezi brokoli, ıspanak, kereviz, dolmalık biber gibi sebzelerin, muz, nar, mandalina ve portakal gibi meyvelerin ön plana çıktığı pazarda vatandaşlar soğuk kış akşamlarını evde değerlendirmek için alışveriş yapmaya başladı.
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