Kış meyve ve sebzelerinden soğuk hava etkisi!

Kar yağışı ve soğuk hava tüm ülkede etkisini gösterirken hem üreticide hem de nakliyesinde sorun yaşanan sebze meyve fiyatları da artışa geçti.

Kar yağışıyla birlikte yaş sebze ve meyve halinde ürün bulunamaz hale geldi. Durum böyle olunca pazardaki tezgahların birçoğu açılmadı.

Geçtiğimiz haftalarda fiyatları 3 4 lira olan kış sebzelerinde bu hafta fiyatlar 10 liraya kadar çıktı.