Kış turizminde tercih edilen ülke Türkiye oldu!

Yaz turizminden sonra kış sezonuna geçen turistler yine Türkiye’yi seçti.

KAHRAMANMARAŞ 11.11.2020, 17:10 11.11.2020, 19:12

Tercih edilen iller arasında Bursa Kayseri yer alırken Kahramanmaraş’ın kış turizmi için hazırlanan Başkonuş yaylası ve Yedikuyular kayak merkezide seçildi.

Aksu Haber’e turizm sektörünü değerlendiren Veysel Atlıhan Altunbaş turizm için Kahramanmaraş tercih edilen iller arasında ifadelerini kullandı.

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