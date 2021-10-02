Kış, turşusuz olmaz!
Kahramanmaraş’ta turşu telaşı başladı
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2021, 19:29 02.10.2021, 19:31
Sonbaharın gelmesiyle birlikte halk pazarında turşuluk sezonu da başlamış oldu.
Kahramanmaraşlılar pazarda turşuluk sebzeleri almak için fiyat araştırması da yapmayı unutmadı.
Pazarcı esnafı fiyatlarla ilgili yorumlarını şöyle dile getirdi.
Peki, vatandaşlar fiyatları nasıl yorumladı? Detayları haberimizde…
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2021
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|18
|2. Beşiktaş
|8
|17
|3. Fenerbahçe
|7
|16
|4. Altay
|7
|15
|5. Konyaspor
|8
|14
|6. Karagümrük
|8
|14
|7. Alanyaspor
|8
|14
|8. Hatayspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|8
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Bandırmaspor
|8
|15
|4. Erzurumspor
|7
|15
|5. Tuzlaspor
|7
|14
|6. Eyüpspor
|7
|13
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Gençlerbirliği
|8
|11
|9. Samsunspor
|6
|10
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|7
|9
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|7
|6
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|6
|14
|3. M. United
|7
|14
|4. Everton
|7
|14
|5. Brighton
|7
|14
|6. Man City
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Arsenal
|7
|10
|10. Brentford
|6
|9
|11. Wolverhampton
|7
|9
|12. Tottenham
|6
|9
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Watford
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|7
|16
|4. Sevilla
|6
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|7
|12
|11. Mallorca
|8
|11
|12. Villarreal
|6
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Cádiz
|8
|7
|15. Espanyol
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|8
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|7
|0
Günlük GazetelerTümü