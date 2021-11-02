Kış yaklaştı, araç sahiplerini kış hazırlığı telaşı sardı
Kahramanmaraş’ta kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler, lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek için oto tamircilerin yolunu tutmaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2021, 14:16 02.11.2021, 18:15
Havaların soğumaya başlamasıyla araçların lastik, motor ve fren sistemi gibi önemli aksamlarında bakım yapılması, sürücülerin yolda kalmaması, sonradan ortaya çıkacak yüksek maliyetli olası arızaların önlenmesi açısından önem taşıyor. Kahramanmaraş’ta kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler, lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek için oto tamircilerin yolunu tutmaya başladı. Sürücülerin, motor bakımından başlayarak hiçbir detayı atlamadan araçlarının kış bakımını yaptırmaları hayati önem taşıyor.
Araçların kışlık bakımları ile ilgili detayları anlatan sektör temsilcileri, “araçların kışlık bakımlarının bir an önce yapılması hususunda sürücüleri uyardı.
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