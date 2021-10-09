Kış yaklaştı, araç sahiplerini kış hazırlığı telaşı sardı

Soğuk havaların etkisinin iyiden iyiye hissedildiği Kahramanmaraş’ta da özellikle araçlarına kışlık bakım için harekete geçen vatandaşlar, Araç bakım istasyonlarının yolunu tuttu.

Araçların kışlık bakımları ile ilgili detayları anlatan sektör temsilcilerinden Adem Demircan, “araçların kışlık bakımlarının bir an önce yapılması hususunda sürücüleri uyardı.

Özellikle sis geçen günlere karşı far ayarlarının önemli olduğunu söyleyen demircan, yola çıkmadan önce araç içerisinde bulunması gereken malzemeleri sıraladı.