Kış yaklaştı! Kahramanmaraş’ta kömür ve odun sezonu açıldı
Odun ve kömür sezonun açılmasıyla birlikte odun ambarında kış hazırlıkları başladı.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2020, 17:51 09.11.2020, 17:56
Esnaf, vatandaşın yakacağı odunları makineler yardımı ile hazırladıktan sonra kömürlerle birlikte kamyonetlere yükleyerek evlerine kadar servis ediyor.
Son yıllarda yeni yapılan konutlarda doğalgaz kullanılırken, kent merkezinde ve kırsal kesimde yaşayan bazı vatandaşlar ise odun ve kömür yakarak kış mevsimini geçiriyor.
Mahrukatcılar Odası Başkan Yardımcısı Hasan Karaçam, odun ve kömür almak için şuan tam zamanı dedi.
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