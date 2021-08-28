Kışa hazırlık telaşı başladı!

Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte Aktarlarda tezgâhlar tazeleniyor.

Yaz aylarında birçok ürünün hasatı yapılmasıyla birlikte tezgahlara gelen yeni mahsuller vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Kışa hazırlık yapan Hem Kahramanmaraş halkı hem de gurbetçiler, bu sezon kapalı çarşıdaki esnafların yüzünün güldürüyor.

Aktarcı Kemal Semerci, yeni mahsullerin yavaş yavaş tezgahlarda yer almaya başladığını belirtti.