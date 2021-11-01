Kısıklı’da Yollar Büyükşehir’le Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Onikişubat’ın kırsal mahallelerinden birinde daha ulaşım konforu sağlanıyor. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıkta olan Kısıklı Mahallesi ile “Toslak Obası” olarak adlandırılan mevkii birbirine bağlayan grup yolunda 7 bin metrekarelik parke yol çalışmasına başlandı.

Kısa süre içinde tamamlanması planlanan çalışma ile eski stabilize yolun oluşturduğu sorunlar da ortadan kalkmış olacak.

Muhtar Yenilmez: “Büyükşehir İyi Ki Var”

Devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Kısıklı Mahalle Muhtarı Dursun Yenilmez, “Mahallemiz merkeze 75 kilometre uzaklıkta, kırsal bir yer.

Burada sürekli ikamet eden 100 hane var. Ama vatandaşlarımızın çoğu şehir merkezinden gidip geliyor. Bu yolu ortalama 3 bin kişi kullanıyor. Civardaki evler tozdan topraktan artık mahvolmuştu. İnsanlar bu bölgeden uzaklaşıyordu.

Durumu Büyükşehir Belediyemize bildirdik. Başkanımız Hayrettin Güngör’den Allah razı olsun. Yolumuz yapılıyor. İhtiyaçlarımız birer birer karşılanıyor. Büyükşehir iyi ki varmış dedirttiler” ifadelerini kullandı.